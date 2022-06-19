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15 قرارا لعمومية نقابة البيطريين.. إحالة ملف النادى الاجتماعى للنيابة أبرزها

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القاهرة - سامية سيد - عقدت النقابة العامة للأطباء البيطريين، الجمعية العمومية العادية يوم الجمعة 17 يونيو 2022، واتخذت العمومية عددا من القرارات هى:

 

أولا: التصديق على انتخابات النقيب والتجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.

ثانيا: الموافقة على إرسال برقية دعم وتأييد لفخامة رئيس الجمهورية لمبادراته فى الاهتمام بالثروة الحيوانية.

ثالثا: الموافقة على عرضه النقيب العام بشأن التعيينات، الكادر، وسلامة الغذاء.

رابعا: اعتماد تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة.

خامسا: رفض التصديق على ميزانيات أعوام 2018، 2019، و2020 للنقابة، والنادى الاجتماعى وصندوق التكافل.

سادسا: الموافقة على مقترح الأمين العام المُقدم بخصوص قيد خريجى الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية، وكذلك وضع قيود وتنظيم عمل الأجانب فى مصر.

سابعا: الموافقة على تحديد الحد الأقصى فى حدود 10% من إجمالى الأصول المتداولة، كمبلغ للصرف على شراء أصول أو إنجاز مشروعات للبند الواحد.

ثامنا: الموافقة على تكليف النقابة العامة بتعديل اللائحة المالية والإدارية وعرضها على الجمعية العمومية العادية المقبلة.

تاسعا: رفض تعديل لائحة قانون إنشاء النقابة بشأن إمكانية ترشح أعضاء المجلس المنتخبين على مستوى القطاعات على مقاعد "الأمين العام، أمين الصندوق، الوكيل".

عاشرا: الموافقة على تحديد عقود الإشراف على المزارع بعدد 3 عقود فقط لكل طبيب، مع إحالة المخالفين فى توقيع عقود غير نقابية للتحقيق، وتوقيع عقوبات رادعة.

الحادى عشر: الموافقة على إحالة الأطباء المرخصين لدخلاء المهنة للتحقيق وتوقيع عقوبات رادعة عليهم.

الثانى عشر: الموافقة على إحالة ملف مخالفات نادى النيل الاجتماعى بالعجوزة للنيابة العامة.

الثالث عشر: الموافقة على اختيار مراقب الحسابات، واعتماد مكافأته بقيمة 12 ألف جنيه سنويا.

الرابع عشر: رفض مقترح إنشاء صندوق التكافل الاجتماعى.

الخامس عشر: رفض تعديلات لائحة صندوق الغارمين.

 

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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