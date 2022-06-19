شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذة بفنون جميلة جامعة حلوان تمثل مصر فى المؤتمر الأفريقى الآسيوى للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة حلوان، أن الدكتورة هالة محمد حسنين أستاذ العمارة الداخلية بقسم الديكور بكلية الفنون الجميلة، مثلت مصر في المؤتمر الأفريقي الآسيوي للمرأة في دورته الثالثة، وجاءت مشاركته تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة.

جاء ذلك من خلال تقديمها ورقة عمل بعرض تقديمي وإلقاء كلمة عن دور المرأة المصرية فى المجالات الأكاديمية والبحث العلمى فى العمارة الداخلية والإبداع فى التصميم والإشارة إلى مسيرتها وتجربتها العلمية والعملية في مجال التعليم والعمل الإنساني والاجتماعي وخدمة المجتمع المصرى.

ممثلة فى تجربة ذاتية خاصة تعبر عن نموذج للفتاة المصرية التي بدأت من كونها طالبة مثالية علمياً وثقافياً وأدبياً على مستوى الجامعات المصرية ومن خلال تمثيلها لمصر فى ألمانيا بين شباب العالم عام 1985 استكمالا لرحلة تفوق ومسيرة عمل أكاديمي وأبحاث تم نشرها دوليا ومحليا فى مجالات تخصصها في الإبداع التصميمي وفي مجال العمارة الداخلية والتصميم الحضري في المشروعات القومية بهدف المحافظة على الهوية المصرية الحضارية ودورها فى مجال التدريس لوضع لبنة فى بناء الأجيال القادمة لخدمة المجتمع .

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة من الوزراء وبحضور حورية الطرمال وزيرة شئون المرأة بدولة ليبيا وجمع من الدبلوماسيين ومن هيئات قضائية وإعلاميين وسيدات أعمال وعمداء لكليات من جامعات مختلفة .

وحصلت الدكتورة هالة حسانين على شهادة تقدير ودرع تكريم، كما تم منحها شرفيا وسام سيدة الوطن العربى مع عدد من السيدات المشاركين ممن مثلوا بلادهم كلاً في مجال تخصصهم .