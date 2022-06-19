شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. النقابات العمالية تبدأ إيداع أوراق تشكيلاتها الجديدة بعد الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح اتحاد العمال، فى بيان، أن 29 نقابة عمالية عامة بدأت منذ أمس في عقد اجتماعاتها لإقرار التشكيلات النهائية لمجلس إدارة كل نقابة ،على أن يتم الإيداع لدى الجهة الإدارية والممثلة في وزارة القوى العاملة من اليوم الأحد، لتبدأ بعد غد الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022 المرحلة الثالثة والاخيرة من الانتخابات، حيث سيتم فتح باب الترشح على انتخابات مجالس إدارات الاتحادات العمالية، وإعلان أسماء المرشحين يوم 22 من نفس الشهر والطعون 23 يونيو، والبت فيها 24 من نفس الشهر، وإعلان الكشوف النهائية 25 يونيو، علي أن تجري الانتخابات 26 من نفس الشهر، والتظلم من النتيجة 27 يونيو، والبت في التظلمات 28 من نفس الشهر، وإيداع الأوراق 29 يونيو 2022، لتبدأ بعد ذلك اليوم الدورة النقابية الجديدة 2022-2026.