شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسات شروط حجز أراضى الإسكان المتوسط فى 8 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كراسات شروط حجز أراضى الإسكان المتوسط والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم، بعدد 1760 قطعة أرض بـ 8 مدن جديدة، وذلك بنظام أسبقية الحجز.

وطبقا لكراسة الشروط، فأن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، .

وتنص الكراسة على أنه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 1760 قطعة بمدن ( المنيا الجديدة - سوهاج الجديدة - قنا الجديدة - الفيوم الجديدة - أخميم الجديدة - أسيوط الجديدة - بنى سويف الجديدة ).