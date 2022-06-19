شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر كراسات شروط حجز أراضى الإسكان الأكثر تميزا فى 4 مدن جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 كراسات شروط حجز الأراضى الأكثر تميزا والتى أعلنت عنها وزارة الإسكان اليوم بعد 156 قطعة أرض بـ4 مدن جديدة، وذلك بنظام أسبقية الحجز.

وطبقا لكراسة الشروط، فأن التخصيص بنظام أسبقية الحجز ( online ) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان عبر الرابط www.hdb-reservation.com، .

وتنص الكراسة علي انه تم طرح قطع أراضي الإسكان المتوسط " محور الأراضي " بعدد 156 قطعة بمدن (( أسـوان الجديدة - سـوهـاج الجـديـدة - بني سويف الجديدة - أسيوط الجديدة - المنيا الجديدة )