شكرا لقرائتكم خبر عن تنمية المشروعات: تطوير البنية الأساسية من 2014 لـ2017 تكلف 1.384 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس خالد فتحى رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، إن مشروعات البنية الأساسية التي تم تنفيذها منذ 2014 حتى 30 يونيو 2017 بلغت قيمتها مليار و384 مليون جنيه.

وأضاف رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، خلال برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دى أم سى، أن القطاع المركزى هو القطاع الأشهر في الجهاز مشهور عنه تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث نعمل من خلال منح وليس قروض.

وتابع رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات، : القطاع المركزى ينفق على المشروعات العامة المعنى بمشروعات كثيفة العمالة في مجالات أساسية بالتعاون مع المحافظات والوزارة، وقطاع التنمية المجتمعية والتدريب وتشغيل وتدريب مشروعات تنفيذ عمالة بالتعاون مع جمعيات أهلية، بجانب التدريب من أجل التشغيل حيث يتيح تدريب للشباب والفتيات لعمل مشروع ذاتى أو العمل مع مشعور مع الغير والهدف توفير فرص عمل ، حيث نوفر فرص للعمالة غير المنظمة ورفع مستوى المعيشة في القرى الأكثر فقرا .