شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 220 ألف مواطن ضد كورونا بحملة طرق الأبواب بـ4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح المرحلة الثالثة من حملة «طرق الأبواب» فى تطعيم 221 ألفا و736 مواطنا، ضد فيروس كورونا، خلال 8 أيام من انطلاق الحملة فى 4 محافظات، وحتى أمس السبت 18 يونيو.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن محافظات المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب، تشمل، القاهرة، والغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى استمرار عمل المرحلة الثانية من الحملة فى محافظات الإسكندرية، والجيزة، والقليوبية، وأسيوط، وبنى سويف.

وأضاف «عبدالغفار» أن محافظة القاهرة تصدرت المرحلة الثالثة من حملة طرق الأبواب، وذلك بتطعيم أكثر من 190 ألف مواطن، مضيفا أن أسيوط كانت الأعلى فى معدلات التطعيم بمحافظات المرحلة الثانية، بتطعيم نحو 907 آلاف مواطن، وتليها محافظة القليوبية بتطعيم 820 ألفا و778 مواطنا.

ومن جانبه، قال الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائى بالوزارة، إن محافظات المرحلة الثانية من حملة طرق الأبواب نجحت فى تطعيم 3 ملايين، و488 ألفا، و391 مواطنا.

وكشف «قنديل» عن تحديث جديد فى خطة تنفيذ الحملة من خلال تقديم خدمات المبادرات الرئاسية إلى جانب التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، وتفعيل استفادة المواطنين من ركاب القطارات، خلال الرحلات داخل عربات هيئة سكك حديد مصر، وفى «محطة مصر» بالقاهرة، علاوة على تقديم الخدمات فى المساجد والكنائس، والأندية الرياضية ومراكز الشباب، والأسواق وأماكن التجمعات، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى.

وأضاف «قنديل» أن الحملة يشارك بها 13 ألف و700 فرد، يشكلون 3400 فريق، بينهم 72 مشرفا مركزيا من الطب الوقائي، ما بين أطباء، ومراقبين صحيين، وأخصائيى نظم ومعلومات.

ولفت الدكتور عمرو قنديل، إلى أن المرحلة الأولى من حملة طرق الأبواب، انطلقت فى محافظات المنوفية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، والأقصر، وقنا، وأسوان، بدء من 6 إلى 17 مارس الماضي، ونجحت فى تطعيم مليون و200 ألف مواطن.