شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تقرر عقد صالون دار الحكمة الثقافى السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة للأطباء، فعاليات صالون دار الحكمة الثقافى لشهر يونيو حيث يستضيف الصالون الكاتب يحيى حسن عمر وذلك يوم السبت 25 يوينو الجارى الساعة 7 مساء بدار الحكمة.

يحيى حسن له العديد من المؤلفات منها " الشهور الحسان بين ربوع لبنان" و"كتابات هيكل بين المصداقية والموضوعية " والتى سيتم مناقشتها خلال الصالون الثقافى .

كما تم نشر اكثر من 500 مقالة مطبوعة وإلكترونية له منذ عام 2003 فى صفحات الرأى فى جرائد: الأهرام، والوفد، والحياة اللندنية، وآفاق عربية، والمصريون، والقدس العربي، وساسة بوست، وغيرها.

وكانت النقابة كانت قد أعلنت عن إطلاق "صالون دار الحكمة الثقافي" والذى سيستضيف مشاهير الكتاب و المبدعين فى كافة المجالات فى أمسيات ثقافية و إبداعية بحضور الأطباء والمهتمين .

وأوضح الدكتور علاء عمر المسؤول عن الصالون ان صالون دار الحكمة الثقافى يقوم عليه مجموعة متميزة من مثقفى مصر ويعتبر منارة ثقافية ونعمل على تقديم محتوى متميز ومختلف وندعو جميع المهتمين للمتابعة والمشاركة فى فاعليات الصالون

ودعت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة ومقرر اللجنة الاجتماعية الأطباء والمهتمين لحضور فعاليات الصالون، وأكدت على الترحيب بمشاركة كل من لديه موهبه أدبية او فنيه من الأطباء فى الصالون الثقافى والذى سيقام فى السبت الأخير من كل شهر بقاعة دار الحكمة .