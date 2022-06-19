شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: معدلات الأمطار فى منابع النيل خلال شهر يونيو مبشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعا برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه.

واستعرض عبد العاطى خلال الاجتماع معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث تبين أن معدلات الأمطار خلال شهر يونيو مبشره، إلى جانب متابعة الحالة الهيدرولوجية للنهر، والسيناريوهات المختلفة للفيضان المقبل، وموقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى وتقليل شكاوي المياه.

كما تم استعراض موقف تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على تلبية احتياجات الموسم الزراعي الحالي ، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، حيث وجه الدكتور عبد العاطى بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالوزارة بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

واستعرض عبد العاطى الموقف المائى الحالى بمختلف المحافظات، وموقف سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا، موجهاً بالاستمرار فى رفع درجة الاستعداد بين جميع أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات، والاستمرار في تفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحاله الترع والمصارف ، وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وجميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها و وحدات الطوارئ النقالى ، للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف ولمواجهة أية ازدحامات فى المجاري المائية ، ولتلبية كافة الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى.

الجدير بالذكر أنه يتم عقد لجنة إيراد النهر بشكل دورى للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى بشكل مستمر.