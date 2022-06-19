شكرا لقرائتكم خبر عن آداب القاهرة تختتم امتحان نهاية العام الأربعاء.. ووكيل الكلية: انتظام التصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد أبو الليل وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، انتظام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى بالكلية على مستوى طلاب الليسانس والدراسات العليا والبرامج الخاصة، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كوورنا.

وأشار الدكتور خالد عبد الليل فى تصريح لـ"الخليج 365" إلى أنه من المقرر أن يختتم طلاب الليسانس امتحانات نهاية العام يوم الأربعاء المقبل آخر أيام الامتحانات على أن تستمر الاختبارات لطلاب البرامج الخاصة حتى الأسبوع المقبل .

وأضاف وكيل كلية الآداب بجامعة القاهرة، أن هناك انتظاما كاملا فى تصحيح نماذج الإجابة أول بأول بمجرد انتهاء يوم الامتحان، وفى نفس الوقت يتم أعمال الرصد والمراجعة، تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب بشكل سريع.