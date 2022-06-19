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%95 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط المتهمين بذبح حيوانات نافقة لبيع لحومها

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” تحت عنوان "هل تؤيد تكثيف حملات الأمن لضبط المتهمين بذبح حيوانات نافقة لبيع لحومها للمواطنين؟"، أيد القراء تكثيف حملات الأمن لضبط المتهمين بذبح حيوانات نافقة لبيع لحومها للمواطنين. 


نتيجة الاستطلاع

 

وأيد 95% من القراء تكثيف حملات الأمن لضبط المتهمين بذبح حيوانات نافقة لبيع لحومها للمواطنين، بينما قال 5% فقط من القراء لا.

 

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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