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كليات جامعة القاهرة تواصل تنظيم امتحانات نهاية التيرم الثانى

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القاهرة - سامية سيد -  

وكان الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة شدد على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية خلال الامتحانات وأهمها:-

 

1- شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل.

 

2- ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.

 

3- توزيع الأسئلة على كل المجالات والمستويات المختلفة من الفهم والتطبيق والتحليل والتفكير الناقد والاكتشاف والابتكار.

 

4- إعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب.

 

5- يراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.

 

6- أن تكون الأسئلة واضحة المعنى ومُحددة ولا تحتمل تفسيرات مختلفة.

 

7- أن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

 

8- أن تشتمل ورقة الامتحان على أسئلة موضوعية.

 

9- الالتزام بنظام البابل شيت في الامتحانات التي تقيس فهم الطالب وليس حفظه.

 

10- الالتزام بسؤال حل المشكلات الذي يُعلم الطالب التفكير بطريقة علمية فى حل أى مشكلة، فضلًا عن الأسئلة التعليلية.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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