شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تحسين النتائج الصحية يستهدف منظومة الأسرة وبرامج الإنجاب.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يناقش مجلس النواب، فى جلسته الثلاثاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 204 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29/9/2021.

وأكد تقرير اللجنة، أن فلسفة التعديل الرابع على الاتفاقية يأتى لما حظيت به برامج تنظيم الأسرة والسكان، باهتمام الدولة تفعيلاً للمادة (41) من الدستور، والتى تنص على أن "تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني، والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية، وتحسين خصائصها، وذلك فى إطار تحقيق التنمية المستدامة".

وتابع تقرير اللجنة قائلا "من منطلق حرص الحكومة المصرية على النهوض بمنظومة الأسرة والصحة الإنجابية والإستراتيجية القومية للسكان ۲۰۳۰/۲۰١٥، وافقت على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعة المستهدفة، الموقعة فى - القاهرة بتاريخ ٢٠١٧/٩/٢٦، والتى أقرها المجلس بجلسته المعقودة فى ۲٠۱۸/7/3، والتى تهدف إلى دعم برنامج مصر الحالى لتنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية، لجعله أكثر فاعلية واستدامة، وذلك من خلال تحسين جودة خدمات تنظيم الأسرة، والصحة الإنجابية المدعمة، وكذا نشاط دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، لجعله أكثر كفاءة واستمرارية أيضا، ونشاط المسح الديموغرافى والصحى فى مصر ۲۰۱۸، والذى سيعمل على جمع، وتحليل، ونشر بيانات عالية الجودة عن الصحة والسكان، تمثل الأوضاع الحالية مقارنة بالأوضاع العالمية، واعتمد التعديل الجديد على حرص القيادة السياسية وسعيها الحثيث على الارتقاء بمنظومة الصحة بمصر، وذلك من أجل الاستمرار فى تنفيذ أنشطة مشروع تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة المتمثلة فى دعم برنامج تنظيم الأسرة فى مصر، والمسح الديموغرافى والصحى فى مصر ٢٠١٨."

ورأت اللجنة المشتركة: أن القرار يأتى لأهمية الأغراض التى تهدف إليها هذه المنحة وضرورة الاستفادة الفعلية منها، وجاء بمادة وحيدة نصها الآتي:

ووفق على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشـأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة، الموقع فى القاهرة بتاريخ ۲۰۲۱/۹/۲۹.