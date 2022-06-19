شكرا لقرائتكم خبر عن عيد الأضحى 2022.. الإجازة تبدأ يوم الجمعة 8 يوليو وتستمر للثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الكثير من المواطنين على معرفة مواعيد الإجازات على مدار كل عام، وخاصة موعد الإجازات المرتبطة بأعياد ومناسبات هامة لدى الكثيرين، ويأتى فى مقدمتها إجازة عيد الأضحى 2022 الذى بات يفصلنا عنه أيام معدودة.



اجازة عيد الأضحى 202220 يوما تفصلنا عن موعد عيد الأضحى المبارك 2022 ، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).

الحسابات الفلكية أشارت إلى أن غرة شهر ذو الحجة 1443هـ فلكياً يوم الخميس 30/6/2022م، ووتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكياً يوم الجمعة 8/7/2022م.، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكياً يوم السبت.

وبذلك من المرتقب أن تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2022، يوم الجمعة 8 يوليو وتستمر حتى منتصف الأسبوع التالى.

وفيما يلى أهم الإجازات المرتقبة حتى نهاية العام باليوم والتاريخ ، كما يلى :

- الخميس 30 يونيو

ثورة 30 يونيو

ـ الجمعة 8 يوليو - الثلاثاء 12 يوليو

عيد الأضحى المبارك

ـ السبت 23 يوليو

عيد ثورة 23 يوليو 1952

ـ السبت 30 يوليو

رأس السنة الهجرية

ـ الخميس 6 أكتوبر

عيد القوات المسلحة (٦ أكتوبر ١٩٧٣)

ـ السبت 8 أكتوبر

عيد المولد النبوي الشريف

وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.

ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"

ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".

والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.