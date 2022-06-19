شكرا لقرائتكم خبر عن طقس أول أيام الثانوية العامة.. حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة تنبؤات حالة الطقس التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يشهد يوم الاثنين المقبل، أول أيام امتحانات الثانوية العامة ، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف على السواحل الشمالية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة يوم الاثنين المقبل 20 يونيو ، أول أيام امتحانات الثانوية العامة، كما يلى :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة الصغرى 22 درجة

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة الصغرى 21 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة الصغرى 27 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 27 درجة

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، فيما وجهت الوزارة بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وقال الوزير، إن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.

وأشار شوقي، إلى أن كتيب المفاهيم سيتم استخدامه للسنوات المقبلة، مطالبًا المراقبين بضرورة ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.