شكرا لقرائتكم خبر عن مكاتب التموين تستقبل تظلمات وقف البطاقات للمرتبات العالية وأصحاب السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مكاتب التموين بالمحافظات، تظلمات أصحاب البطاقات المتوقفة عن صرف السلع التموينية بسبب مرتبات حكومية عالية، ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر" الذين لم يتمكنوا في تقديم المستندات المطلوبة على أن ترسل طلبات التظلمات أسبوعيا من قبل مدير مديرية التموين لديوان عام الوزارة إلى مستشار وزير التموين لنظم المعلومات".

كان الدكتور على المصيلحى وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية، أصدر قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، ‏وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية عالية، ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر" بالمكاتب والإدارات التموينية ‏ومراكز الخدمة، وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية أسبوعياً.

وجدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022 ، لافتا الى ان ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات أصحاب البطاقات ‏التموينية خاصة وان تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.