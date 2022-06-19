شكرا لقرائتكم خبر عن فى لفتة إنسانية.. د. خالد عبد الغفار يحقق حلم مسنة طلبت منه سكنا خلال زيارته لطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى لفتة إنسانية نبيلة، استجاب د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، لطلب سيدة مسنة فى العقد السادس من العمر من منطقة الجلاء بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، بتوفير مسكن لها، حيث استوقفت السيدة المسنة وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال تفقده مستشفى المجمع الطبى للتأمين بطنطا قائلة له: "نفسى فى مسكن وأنا دعيت ربنا إنى أقابل حد يجبر بخطرى ويحقق طلباتي".

وعلى الفور وجه الوزير خالد عبد الغفار بتوفير مسكن لها قائلا : "أدينى اسمك ونمرتك عشان أتواصل معاكي".

ولاقت استجابة د. خالد عبد الغفار لطلب السيدة المسنة ردود فعل إيجابية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيدين بتلك اللفتة الإنسانية التى تؤكد أننا بحق فى الجمهورية الجديدة.

وكان وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان قد أجرى زيارة لمحافظة الغربية، لتفقد عددا من المستشفيات والمنشآت الصحية والجامعية، ومنشآت التأمين الصحى ومشروعات حياة كريمة.