شكرا لقرائتكم خبر عن "علاج آثار الحروق بحقن الدهون النانو" رسالة ماجستير للطبيبة آلاء محمد بجامعة الأزهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت كلية طب بنات جامعة الأزهر، رسالة ماجستير بعنوان "دراسة مقارنة بين حقن الدهون النانو والبلازما الغنية بالصفائح الدموية فى علاج الندبات الحديثة، مقدمة من الطبيبة آلاء محمد المسيرى، الحاصلة على بكالوريوس الطب والجراحة.

وتفيد الدراسة باستخدام التقنية الحديثة لعلاج آثار الجروح الموجودة بالجسم عن طريق الحقن بالدهون النانو والبلازما الغنية بالصفائح الدموية (Nano fat & PRP) وفى وقت قياسى، حيث تم تجربة الدراسة على حالات داخل مستشفى الزهراء الجامعى قسم جراحة التجميل والحروق، وأدت إلى نتائج ملحوظة مما أدى إلى اختفاء آثار الجروح بنسبة كبيرة.

وأشرف على الرسالة أ.د محمد عوض المراكبى، أستاذ جراحة التجميل والحروق كلية طب البنات بجامعة الأزهر، ود. رانيا فؤاد خطاب، مدرس جراحة التجميل والحروق كلية طب البنات بجامعة الأزهر.

تتكون لجنة المناقشة من أ.د محمد عوض المراكبى أستاذ جراحة التجميل والحروق- كلية الطب بنات جامعة الأزهر، وأشرف عليها أ.د أيمن عبد المعطى الترامسى أستاذ جراحة التجميل والحروق- كلية الطب بنات جامعة الأزهر، وأ.د محمد عبد المعطى البدوى أستاذ جراحة التجميل والحروق- كلية الطب جامعة قناه السويس.