شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة مصر تسلم المساعدات من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لجامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى السنغال وغير المقيمة لدى جامبيا، بتسليم المساعدات المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية إلى دولة جامبيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية فى العاصمة بانجول وبحضور مامادو تنجاره Mamadou Tangara وزير الخارجية الجامبي.

وذكرت وزارة الخارجية اليوم السبت أن السفيرة المصرية أكدت خلال اللقاء على دعم مصر لجامبيا فى تنظيمها للقمة القادمة لمنظمة التعاون الإسلامى، متمنية لها النجاح.

وأشادت بمتانة العلاقات المصرية الجامبية وروح الأخوة التى تجمع بين البلدين الشقيقين.



ومن جانبه، وجّه وزير الخارجية الجامبى الشكر لمصر على تقديم المساعدات، معرباً عن تقديره للعلاقات القوية التى تجمع البلدين وعن تطلعه للتعاون مع مصر.



وشدد على اهتمام بلاده بتطوير العلاقات وتعزيزها بين البلدين فى مختلف مجالات التعاون المشترك.



كما أشار إلى رغبة بلاده الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال تنظيم المؤتمرات وإعداد الكوادر فى ظل الخبرة المصرية الكبيرة فى هذا المجال وما حققته من نجاحات فيه.