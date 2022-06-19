تعرف على استعدادات تعليم القاهرة لامتحانات الثانوية العامة

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القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع مديرى عموم الإدارات التعليمية وقيادات المديرية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، اليوم السبت، لمناقشة الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الثانوية العامة، بحضور منال شاهين ، مدير عام الشئون المالية والإدارية.

وأكد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، على جاهزية مدارس القاهرة مقار اللجان الامتحانية لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتى ستبدأ الإثنين المقبل الموافق 20/6/2022 حيث أنهت الإدارات كافة استعداداتها من تجهيزات الاستراحات واللجان وتوفير كافة المتطلبات من مراوح والتأكد من عملها بكفاءة، وكذلك أعمال الصيانة ومناسبة الأثاث للمرحلة العمرية لطلبة الثانوية .

وأشار عطية إلى أنه سيتم تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وتوفير المناخ الهادى والأمن خلال فترة انعقاد الامتحانات، كما أكد على مديرى العموم التواجد فى محيط اللجان التى سيتم عقد الامتحان بها لتقديم الدعم الكامل لرؤساء اللجان وخلق المناخ التربوى المتميز للطلاب.

وأكد على التواصل والتنسيق مع الاحياء والتأكيد على نظافة محيط المدارس مقار اللجان الامتحانية والتواصل مع المنطقة الصحة لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية، ومع التموين لتوفير العيش للزملاء بالاستراحات ، وشدد على تعقيم مقار اللجان عقب كل امتحان .

وأشار ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات إلى التواصل المباشر بغرفة عمليات المديرية لحظة بلحظة والابلاغ عن أى طارئ والإبلاغ فورا فى حالة العجز فى كتيب المفاهيم لتوفيره وراجع احصاءات الإدارات التعليمية

ووجه مدير المديرية بعدة نقاط منها :

_سرعة تسكين رؤساء اللجان

_سرعة استلام ورق استكمال كتيب المفاهيم ويسلم يوما بيوم لرؤساء اللجان وفق المادة المقرر الامتحان فيها

_ استمرار غلق صفحات المدارس والنشر على الصفحة الرسمية للإدارة ومراجعتها

_ توفير كافة مستلزمات رؤساء اللجان

_ تواجد سيارات الإدارات بالمطبعة فى تمام السادسة مساء

_إرسال بيان بالمدارس المرشحة للزيارة

_ كتيب المفاهيم والذى تم استلامه من مخازن المديرية وتسليمه لرؤساء اللجان وفق الاحصاءات بدقة بالغة ليتم تسليمه للطلبة قبل الامتحان ويوقع الطالب على استلامه حيث يتم استرداده فى نهاية كل امتحان وحفظه بكنترول اللجنة

مؤكدا على التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة فيه وغير مسموح للطالب نهائيا الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة واذا حدث ذلك يتم تحرير محضر للطالب ويعامل معاملة الهروب بورقة الامتحان ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ويقترن إخلاء طرف رؤساء اللجان بتسليم كتيبات المفاهيم كاملة

_ عرض عطية تعليمات وزير التربية والتعليم بشأن آلية عقد امتحان الدور الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى العام للعام الحالى 2022/2021

كالتالى :

١) يلزم على الطالب (الحاصل على درجه أقل من ٥٠٪؜ فى أى ماده) أداء امتحان الدور الثانى فى هذه المواد مهما كان عددها.

٢) تُعقد الامتحانات ورقية فى "مقرر الفصل الدراسى الثانى فقط".

٣) النجاح فى امتحان الدور الثانى يقتضى الحصول على ٥٠٪؜ فأكثر فى هذا الامتحان.

٤) تبدأ الامتحانات "عقب أجازة عيد الاضحى المبارك" وتتولى الادارة إعداد جدول الامتحانات ويتم الاعلان عنه بالمدارس.

٥) تُعقد الامتحانات بمقر المدارس الاعدادية أو الثانوية التى لا تستخدم كمقار لجان لامتحانات الثانوية العامة.

٦) الامتحان "موحد على مستوى الادارة" وتوضع الأسئلة عن طريق موجه أول المادة بكل إدارة على أن تتولى الادارة تشكيل لجان لتقدير الدرجات وتعلن النتيجة بكل مدرسة فور الانتهاء منها.

_ وأكد مدير المديرية على مسئولية الموجه الأول من وضع الأسئلة الامتحانية إلى واختيار المصححين وحتى إعلان النتيجة