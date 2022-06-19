شكرا لقرائتكم خبر عن "الأفريقى لمقاولى البناء": كوت ديفوار عرضت على مصر تنفيذ 4 فنادق بوقت قياسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، ملتقى بناة مصر فى نسخته السابعة مختلف تماما بعد أن أصبحت الشركات المصرية متابعة بشكل مميز من الجهات الأفريقية والعالمية.

وأكد رئيس الاتحاد الأفريقى لمنظمات مقاولى التشييد والبناء، فى حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة الحياة، كوت ديفوار عرضت على مصر تنفيذ 4 فنادق للمشاركة فى استضافة كاس الأمم الأفريقية القادمة لتنفيذها فى وقت قياسى، وكذلك تم التوقيع على عدد من المشروعات فى الكونغو الديمقراطية بحصور رئيس الكونغو فى القاهرة.

وأوضح "عبد العزيز"، أن براعة التنفيذ والأساليب الحديثة التى تعتمد عليها الشركات المصرية، فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية جعلها تكتسب سمعة طيبة فى السوق الأفريقية.

وقال إن شركة ضخمة مثل المقاولون العرب تعاونت مع شركات أخرى لعمل التكامل فى سد تنزانيا، وكل هذا جعل لشركات المقاولين المصرية تكتسب سمعة طيبة فى السوق الأفريقية، وطلب بعض الدول دخول الشركات المصرية لسوقهم المحلية من أجل تنفيذ عدد من المشروعات المختلفة بجانب تدريب العمالة.