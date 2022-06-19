لوحات إرشادية بعنوان "دليلك للجنتك" بقوص لاستقبال رؤساء لجان الثانوية العامة

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان "دليلك للجنتك" أطلقت إدارة قوص التعليمية - جنوب محافظة قنا اليوم لوحات إرشادية لتسهيل تسكين رؤساء لجان وملاحظى امتحانات الثانوية العامة بنطاق الإدارة، والتى انتشرت بمحطة قطار السكة الحديد ومواقف السيارات العامة والميادين الرئيسية بالمدينة موضح فيها عناوين لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة وعناوين الاستراحات وتليفونات مشرفى الاستراحات وطريقة وصول الزملاء الوافدين من محافظات أو مراكز اخرى بكل سهوله ويسر لمقر اللجان أو الاستراحات وهذا بالتزامن مع مارثون امتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها بعد غد الأثنين 20 يونيو بكل محافظات مصر.

و أشار طارق نور الدين، مدير عام إدارة قوص التعليمية إلى أن فكرة " دليلك للجنتك " هى تفاعل إيدلوجى لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم خلال اجتماع الفيديو كونفرانس الأخير مع مديرى الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية والذى أكد خلاله على ضرورة التنسيق الجيد مع الجهات الخدمية والتنفيذية لتحقيق أكبر قدر من الراحة للزملاء المعلمين الوافدين للمشاركة فى أعمال امتحانات الشهادة الثانوية، لذا وتحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا والدكتور صبرى خالد وكيل الوزارة فقد تم حصر كافة بيانات المدارس التى تم تخصيصها لجان امتحانات واستراحات للمشاركين فى أعمال الامتحانات متضمنة عناوين أماكن اللجان والاستراحات وأرقام تليفونات المشرفين عليها وتم طباعتها على لافتات كبيرة وتعليقها بصالة محطة سكة حديد مركز قوص بالإضافة إلى مجمع مواقف مدينة قوص للتسهيل على الزملاء الوافدين من المحافظات الأخرى.

ومن جانبه أشاد عبدالشافى مرتضى، نقيب معلمى قوص، بفكرة " دليلك للجنتك " والتى وصفها بالسابقة فى تاريخ تنظيم امتحانات الشهادة الثانوية حيث أتاحت كافة المعلومات المطلوبة عن أى لجنة أو استراحة بمركز قوص على خلاف الأعوام الماضية، مؤكداً أنها التسهيل على الزملاء المشاركين بأعمال الامتحانات، فبمجرد نزول رؤساء اللجان أو ملاحظين محطة السكة الحديد أو بمجمع مواقف قوص، ستكون كافة البيانات متاحة على لوحات الاعلانات بمداخل الموقف والسكة الحديد.

محسب حسانى، نائب رئيس مجلس أمناء إدارة قوص التعليمية، ثمن من الدور الإرشادى الذى تتضمنه فكرة " دليلك للجنتك " مؤكداً أنها الفكرة جديدة تنفذها إدارة قوص التعليمية هذا العام حيث اتاحت كافة البيانات عن عناوين وتليفونات مشرفى استراحات مبيت الزملاء المغتربين المشاركين بأعمال الامتحانات.

كانت إدارة قوص التعليمية قد أعلنت عن جاهزية 6 مدارس تابعة لها تم تخصيصها لجان لأداء امتحانات الشهادة الثانوية وهى مدرسة قوص الثانوية العسكرية ومدرسة ابن دقيق العيد الإعدادية ومدرسة الشهداء الثانوية بنات ومدرسة معركة التحرير الابتدائية وشركة السكر الثانوية بنات ومدرسة الدكتور عبدالعزيز القوصى الابتدائية بالإضافة إلى 4 مدارس خصصت مبيت للمشاركين فى أعمال الامتحانات وهى " مدرسة قوص الصناعية بنات - مدرسة السادات الابتدائية - مدرسة شركة السكر الابتدائية - مدرسة النيل الابتدائية - سيدات".