شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنظم 200 ندوة بالمحافظات حول حرمة الدماء وأثر الإيمان فى حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف 100 ندوة بواقع 4 ندوات فى كل محافظة عن "حرمة الدماء" بواقع ندوتين فى العشر الأواخر من ذى القعدة وندوتين فى الأسبوع الأول من ذى الحجة، وذلك فى هذه الأيام المباركة فى العشر الأواخر من ذى القعدة والعشر الأوائل من ذى الحجة.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم: " لم يؤكد ديننا الحنيف على حرمة شيء مثلما أكد على حرمة الدماء، فكل الدماء معصومة، وهو ما أكده نبينا (صلى الله عليه وسلم) فى حجة الوداع، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " فإنَّ دِمَاءَكُمْ، وأَمْوَالَكُمْ، وأَعْرَاضَكُمْ، علَيْكُم حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هذا، فى شَهْرِكُمْ هذا، فى بَلَدِكُمْ هذا، ألَا هلْ بَلَّغْتُ قُلْنَا: نَعَمْ، قالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ" (صحيح البخاري)".

واختتمت الوزارة قائلة: "وبما أن الإيمان أحد أهم المؤثرات فى تصرفات الإنسان، فكلما قوى الإيمان بالله واليوم الآخر استقامت حياة الإنسان فعرف للدماء حقها وحرمتها، قررنا تنظيم مائة ندوة أخرى عن موضوع "الإيمان وأثره فى حياتنا" بواقع أربع ندوات خلال هذه الفترة".

وأعلنت وزارة الأوقاف، تحديد موضوعات خطب شهر ذى الحجة 1443هـ، حيث ستكون خطبة الجمعة الأولى: 1 يوليو 2022م بعنوان "أعمال وفضائل العشر الأول من ذى الحجة"، والجمعة الثانية: 8 يوليو 2022م بعنوان الدروس المستفادة من خطبة حجة الوداع، بالإضافة إلى خطبة عيد الأضحى المبارك يوم 9 يوليو 2022.

أما خطبة الجمعة الثالثة: 15 يوليو 2022م بعنوان فرائض الإسلام غاياتها ومقاصدها، وخطبة الجمعة الرابعة: 22 يوليو 2022م بعنوان الجار مفهومه وحقوقه، وخطبة الجمعة الخامسة: 29 يوليو 2022م بعنوان شهادة الزمان والمكان والجوارح على الخلق".