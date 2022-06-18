شكرا لقرائتكم خبر عن حواس: الأهرامات لم تبنَ بالسخرة ووجدنا جبانة بالهرم الأكبر بها سيدات وعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرد الدكتور زاهى حواس، عالم المصريات تفاصيل متابع "معجزة الهرم الأكبر" موضحا أن كل ملك دفن تحت هرمه إلا الملك خوفو غير الفكرة وادفن جوه الهرم.

وأوضح فى تقرير مع مركز معلومات مجلس الوزراء، أن الهرم الأكبر به 5 حجرات لتخفيف الضغط على الهرم ودخولهم صعب للغاية، وأن العمال ممن بنوا الأهرامات بيتم تشكيلهم لفرق.

وأشار إلى أن أحجار الهرم تمت بطريقة "العاشق والمعشوق" موضحا أن الحجرة الثانية للملكة داخل الهرم وجد بها أنفاق يمين وشمال، وأن وراء المدخل الأصلى للهرم خوفو هناك فجوة.

وأوضح حول أقاويل أن هرم خوفو بنى بالسخرة أن هذا الكلام لا صحة له لأن العمال فى حالة إذا كانوا عبيدا لن يدفنوا فى مقبرة، وبالتالى فإن الفجوة التى وجدت فى هرم خوفو والمقبرة التى وجدت بجوار الهرم أن المصريين هم بناة الأهرامات.

وأشار إلى أن الجبانة التى وجدت أسفل الهرم بها عمال تعرضوا لعملية بتر نتيجة وقوع الحجارة عليهم وسيدات كانت تعمل أيضا والجبانة العلوية خاصة بالفنانين الذين بنوا الهرم.