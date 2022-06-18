شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الغفار: إدخال خدمات طبية جديدة فى المجمع الطبى بالغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت، مستشفى المجمع الطبي النموذجي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، بمدينة طنطا.

يأتي ذلك في إطار جولة الوزير الميدانية لعدد من المنشآت الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل بالمنظومة الصحية، والتأكد من توافر القوى البشرية، وجودة الخدمات الطبية والأجهزة والمستلزمات .

تابع الوزير خلال تفقده المستشفى، نسب الإشغال التي بلغت 85%، حيث يبلغ متوسط التررد على قسم الطوارئ 3 ألاف مريض شهريا، بالإضافة إلى ما يقرب من 2000 مواطن يترددون شهريا على المستشفى، ويبلغ إجمالي العمليات الجراحية 3 آلاف عملية، مؤكدا أهمية المستشفى، نظرا لموقعه الجغرافي الذي يخدم عدد كبير من السكان.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على لوحة تذكارية لشهداء الفرق الطبية من العاملين بالمستشفى، خلال جائحة كورونا، علاوة على استماعه إلى شرح مفصل حول الهيكل الوظيفي لأقسام ووحدات المستشفى، لافتا إلى أن الوزير تفقد أقسام (الباطنة، رعاية القلب، قسطرة القلب، عناية القلب المفتوح، وحدة الغسيل الكلوي، الأطفال وعناية الأطفال، المعامل، المناظير).

وأضاف «عبدالغفار»، أن الوزير تابع أعمال التطوير بالمستشفى التي تضمنت إدخال خدمات صحية جديدة تشمل (جراحة الوجة والفكين، جراحات القلب المفتوح، مناظير الجهاز الهضمي والقنوات المرارية، القسطرة المخية، ورعاية السكتة الدماغية)، بالإضافة إلى استحداث 3 غرف عمليات، وافتتاح 15 سرير رعاية مركزة، حيث بلغت تكلفة أعمال التطوير نحو 225 مليون جنيه.

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الوزير أشاد بجودة الخدمات الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الذي يخدم ما يقرب من 60 مليون مواطن من خلال المستشفيات التابعة للهيئة في جميع محافظات الجمهورية، موضحا أن عدد المنتفعين من منظومة التأمين الصحي بمحافظة الغربية يبلغ 2 مليون و700 مواطن.

ولفت إلى أن الوزير تابع معدلات الإنجاز في أعمال التطوير ورفع كفاءة المستشفى، حيث زاد عدد الطوابق إلى 8 بدلا من 7 طوابق، وذلك منذ عام 2019، وبلغ عدد الأسرة 174 سرير، ويجري حاليا زيادة الطاقة الاستيعابية، لتصل إلى 241 سريرا.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزير تفقد قاعة التدريب العملي بالدور السابع، والتي تم تطويرها واستحداثها منذ ما يقرب من عام، لتدريب الفرق الطبية، وذلك ضمن برنامج الزمالة المصرية، ويبلغ عدد المتدربين 102 متدرب بكافة التخصصات الطبية، وخاصةً برامج التدريب على (الانعاش القلبي الرئوي) كما يتم توفير برامج لتدريب الصيادلة التابعين لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات المختلفة، إلى جانب البرامج التدريبية الشهرية، لكافة الفرق العاملة بجميع التخصصات الطبية والتمريض، حيث أشاد الوزير بخطة البرامج التدريبية.

وتابع أن الوزير تفقد غرف إقامة المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من مدى رضائهم عن جودة الخدمات الصحية المقدمة، كما تابع سير العمل ضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار، حيث تم استعجال 3248 قرار علاج على نفقة الدولة ضمن جهود المبادرة، وذلك خلال النصف الأول لسنة 2022، وإجراء 40 عملية زراعة قوقعة شهريا.

رافق الوزير خلال جولته الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور حازم الفيل رئيس قطاع الطبي العلاجي، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الغربية.