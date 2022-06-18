شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستمع لشرح حول المشروعات السكنية بالمدينة الساحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول المشروعات السكنية المختلفة الجارى تنفيذها بالمدينة الساحلية.

واطلع رئيس الوزراء من وزير الإسكان على سير العمل بمشروع تنفيذ "كمبوند" عمرانى متكامل على مسطح 707 أفدنة، حيث أشار الوزير إلى أن هذا الكمبوند عبارة عن تجمع سكنى ترفيهى تجارى إدارى على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين يطل على الأبراج ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات التى تضم العديد من الوحدات السكنية بإجمالى عدد 618 فيلا و552 شاليها و364 عمارة بإجمالى عدد 8690 وحدة.

كما اطلع رئيس الوزراء أيضا على أعمال مشروع "الداون تاون"، الذى يقع على مساحة 33.79 فدان، حيث أشار الوزير إلى أنه يتكون من 40 عمارة سكنية موزعة على 14 بلوك مقسمة إلى شريحتين، تضم 1320 وحدة سكنية بمساحات تتراوح من 90 م2 إلى 300 م2 للوحدة، وكذلك مساحات تجارية بإجمالى 75442م2، منها مساحة 32841 م2 محلات والباقى ممرات وساحات تجارية أمام المحلات، وكذلك مسطحات مخازن بمساحة 24765م2، بجانب أماكن انتظار سيارات تسع 2830 سيارة.

وقال وزير الإسكان: تم إنهاء الأعمال، وجار تسليم الوحدات للحاجزين، وتم الانتهاء من تركيب المصاعد للعمارات الجارى تسليم وحداتها.

وفيما يتعلق بمشروع امتداد الداون تاون بمساحة 21.65 فدان، والذى يتكون من 12 بلوكا، فأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه يحتوى على 24 عمارة بإجمالى 896 وحدة وتتراوح مساحة الوحدات من 125م2 إلى 245م2 ويتكون البلوك من 2 بدروم ودور أرضي، بالإضافة إلى دور ميزانين، و9 أدوار متكررة، و2 دور سطح، وجار التنفيذ بنسب متقدمة .

كما تابع رئيس الوزراء سير العمل بمنطقة الإسكان التى تضم عمارات الإسكان المتميز بإجمالى 80 عمارة، حيث أشار وزير الإسكان إلى أنه تم تسليم 45 عمارة للمستفيدين وجار حاليا الانتهاء من 35 عمارة أخرى، وكذلك تضم 128 عمارة "سكن مصر"، حيث تتراوح مساحات الوحدات من 110 م2 إلى 130 م2، ومن المتوقع الانتهاء من 2208 وحدات سكنية لمشروع "سكن مصر" فى يوليو المقبل.

إلى جانب ذلك، تابع الدكتور مصطفى مدبولى منطقة أبراج الداون تاون، التى تضم برجا أيقونيا بارتفاع 250 مترا و4 أبراج أخرى بارتفاع 200 متر، وأوضح الوزير أنه جار تنفيذ أعمال الأساسات لهذه الأبراج.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من الوزير حول مشروع الحى اللاتينى المقام على مساحة 398.79 فدان ، والذى يتكون من 6 مناطق عبارة عن 65 مجمعا سكنيا بإجمالى 220 عمارة سكنية تشمل 12181 وحدة، حيث أشار الوزير إلى أنه جار الانتهاء من أعمال الهيكل الخرسانى بنسبة إنجاز 92%، وسيتم الانتهاء من أعمال الواجهات للعمارات المطلة على الطريق الساحلى قريبا.



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (3)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (4)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (5)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (6)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (7)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (8)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (9)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (10)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (11)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (12)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (13)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (14)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (15)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (16)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (17)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (18)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (19)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (20)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (21)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (22)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (23)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (24)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (25)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (26)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (27)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (28)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (29)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة (30)



رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ا (1)