شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الأول لشهادات القراءات ويهنئ الطلاب الأوائل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أناب فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، في اعتماد نتيجة الدور الأول لشهادات "التجويد - العالية - التخصص" لمعاهد القراءات للعام الدراسي 2021/2022 م.

وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة إجازة التجويد 45.58%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 914 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة عالية القراءات 47.59%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 1538 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح العامة لشهادة تخصص القراءات 58.66%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، وعددهم 1398 طالبًا وطالبة.

وتقدم وكيل الأزهر بالتهاني للطلاب الناجحين والحاصلين على المراكز الأول في شهادات القراءات، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدا أن تدريس علوم القرآن الكريم والقراءات يحظى باهتمام كبير في الأزهر الشريف، حيث يعد علم القراءات من أشرف العلوم الشرعيّة وأرفعها قدرا؛ لاتصاله بكلام الله -سبحانه وتعالى، وبيانه لوجوه الإعجاز في آياته، بالإضافة إلى أهميته في الحفاظ على الأداء اللفظي لكلمات القرآن الكريم من التحريف.