شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ مشروعات بالمحافظات بتكلفة 200 مليار جنيه خلال 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، فعالياته لليوم السابع على التوالى والذى تنظمه وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة من 12 الى 21 يونيو الحالي، وتم اليوم السبت عقد جلسة نقاشية عن المشروعات التنموية بمحافظات الجمهورية ودور وزارة التنمية المحلية وحضرها المهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط والتنمية الريفية، وأشار فى بداية الجلسة إلى الدور الذى تلعبه وزارة التنمية المحلية والذى ينقسم إلى محورين أولهما تنموى بتنفيذ ومتابعة المشروعات الاستثمارية على أرض المحافظات وكذا دور تنسيقى بين المحافظات والوزارات المركزية التى تقوم بتنفيذ بعض الخطط والبرامج والمشروعات بالمحافظات المصرية .

وأوضح المهندس محمد السيد، أن الوزارة قامت خلال الثمانى سنوات الماضية بتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مختلف القطاعات، بتكلفة 200 مليار جنيه، كما تهتم الوزارة بمحور التنمية الإقتصادية عبر توفير القروض الميسرة للمرأة المعيلة والشباب والفتيات عبر صندوق التنمية المحلية بفائدة مالية متدنية للمساهمة فى تحسين مستوى دخل الأسر، كما تقوم الوزارة بالتعاون مع البنوك الوطنية لتوفير قروض بمبالغ كبيرة للشباب من رواد الأعمال وصغار المستثمرين .

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن خطة عام 2021/2022 والتى تبلغ 21,3 مليار جنيه تشهد تنفيذ عدد كبير من المشروعات على مستوى المحافظات بما يلبى مطالب أبناء المحافظات ويتفق مع أولويات الحكومة مشيراً إلى أن الخطة تستهدف تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة ذات مردود اقتصادي، وتسهيل حركة الانتقال بين القرى والمدن وحل الاختناقات المرورية وتيسير نقل المنتجات لتحسين الوضع الإقتصادى للمواطنين، و تحسين الوضع البيئى للحفاظ على صحة المواطنين، كما تتضمن المشروعات المنفذة من الخطة بالمحافظات رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن وتحسين البيئة ومد شبكات الكهرباء للمناطق المحرومة والمستجدة وتنفيذ مشروعات رصف طرق لربط القرى بعضها البعض وبين المدن داخل المحافظة ومشروعات كبارى وانفاق للسيارات والمشاة ومشروعات إطفاء وأمن ومرور وتوفير المعدات والسيارات المطلوبة لهذا البرنامج وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية واستكمال المشروعات المخططة بالقرى الفقيرة لافتاً الى ان هذه البرامج تهدف الإسراع بتنفيذ مشروعات التنمية فى المحافظات.

وقال مساعد الوزير أن هناك عدد كبير من المشروعات التى تقوم الوزارة بتنفيذها بالمحافظات وتجرى خلالها حوار مجتمعى لاستطلاع أراء المواطنين من أهالى القرى لتحقيق رضا المواطنين عن تلك المشروعات .

وفى ختام الجلسة دار نقاش بين الكوادر المحلية الأفريقية ومساعد وزير التنمية المحلية حول المجالس المحلية ودورها المستقبلى بعد انتخابها، بالإضافة إلى بعض ملفات عمل وأدوار الوزارة الأخرى على أرض المحافظات ومقارناتها مع بعض الوزارات فى القارة الأفريقية .