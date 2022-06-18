شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يسلم "محروسة سالم" ترخيص كشك مجهز تنفيذا لتوجيهات الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم محافظ القاهرة، السيدة محروسة سالم حسن ترخيص كشك مجهز بكافة الاحتياجات الأساسية بحى السلام أول لمساعدتها ، وذلك فى إطار توفير حياة كريمة لها ولأسرتها ولظروفها الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمراعاة البعد الإنسانى وتوفير حياة كريمة للمواطنين خاصة ذوى الإحتياجات الخاصة

وأعربت السيدة محروسة سالم، سيدة التروسيكل، عن بالغ سعادتها لاستجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمطالبها، قائلة: "مش لاقية حاجة أقولها ولا حاجة أشكر بيها سيادة الرئيس، ولكن الرئيس كتبلي شهادة ميلاد جديدة ليا ولعيالي".

وقالت محروسة سالم، سيدة التروسيكل، إنها سعيدة للغاية بعد استجابة الرئيس السيسى لمطالبها، متابعة: "لحد دلوقتى مش مصدقة إن الرئيس كلمنى، ولادى بيتنططوا حوليا من الفرحة وبشكركم لإنكم كنتوا من أول الناس اللى سجلتوا معايا ووصلتوا صوتي".