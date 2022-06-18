شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات الأهلية.. الثلاثاء المقبل انطلاق اختبارات القبول للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى، إن مكتب القبول والتنسيق بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) أعلن عن إجراء جولة جديدة لامتحانات القبول بالجامعات الأهلية يوم الثلاثاء القادم الموافق 21 يونيو الجاري، وذلك للطلاب الذين تم تأجيل امتحانهم سابقا، بالإضافة إلى الطلاب الذين انتهوا من تسجيل رغباتهم، وقاموا بسداد الرسوم حتى يوم الجمعة الموافق 17 يونيو الجاري.

وأشار الدكتور عادل عبد الغفار، إلى أنه تيسيرا على الطلاب فإن مكتب القبول والتنسيق بالجامعات الأهلية أتاح تأجيل موعد الاختبار للطلاب الذين لديهم أعذار قهرية يقبلها مكتب القبول والتنسيق وعليهم الدخول على النظام وإرسال طلب تأجيل الاختبار لموظفى الدعم الفني من خلال قائمة استفسارات حيث يتيح النظام للطلاب تأجيل موعد الاختبار لمرة واحدة فقط لموعد لاحق في الدورات التالية، كما يتيح له التحويل من امتحان أونلاين بالمنزل بمراقبة إلكترونية إلى امتحان من داخل أحد مراكز الجامعات الأهلية الأربعة أو التحويل من الامتحان داخل أحد مراكز الجامعات الأهلية الأربعة إلى امتحان أونلاين من المنزل بمراقبة إلكترونية.