الرئيس السيسى يستقبل ملك البحرين بمدينة شرم الشيخ

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع