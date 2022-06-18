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القابضة للكهرباء تفتح باب التقديم بمعهد التمريض للفتيات الحاصلات على الإعدادية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، فتح باب القبول للالتحاق بمعهد القمة للتمريض التابع للشركة القابضة للفتيات الحاصلة على الشهادة الإعدادية للعام 2022/2023 ، وحددت بعض الشروط التى يجب توافرها فى المتقدمات للمعهد وهى كالاتى :

 

1- مدة الدراسة 5 سنوات دراسية.

 

2- المعهد للفتيات فقط ويشترط أن تكون مقيمة بمحافظة القاهرة.

 

3- المتقدمة للدراسة تكون مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

 

4-الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من ذات عام التقدم.

 

5- القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

 

6- تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25 إلى 30 طالبة.

 

7- أن تكون المتقدمة من أبناء نفس المحافظة التي حصلت منها على الشهادة الإعدادية.

 

8- ألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن 15 عام.

 

9- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولايسمح لها بالزواج خلال فترة الدراسة.

 

10-عدم النقل من محافظة لأخرى.

 

11-المصاريف الدراسية 8 آلاف جنية في العام الدراسي الواحد يتم سدادها على قسط واحد.

 

- اختبارات القبول:

 

1- اختبار الإملاء في اللغة العربية.

 

2-اختبار الإملاء في اللغة الإنجليزية.

 

3- اختبارات القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

 

4- اجتياز اختبار القدرات وكشف الهيئة والاختبارالشخصي ويشمل [ اختبار نفسي -قوة الملاحظة -اللباقة في الحديث -سرعة الاستجابة ورد الفعل -مهارات التواصل -المعلومات العامة -الخلو من العيوب الخلقية - المظهر العام -سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن ].

 

5-اجتياز الكشف الطبي ويشمل [كشف نظر -كشف باطنة -اختبار مخدرات -كشف لياقة طبية للوظيفة ]

 

- الاوراق المطلوبة:

 

1- استمارة نجاح التعليم الأساسي لسنة 2022.

 

2- عدد 2 شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.

 

3- شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

 

4- شهادة بإن الأبوين مصريين.

 

5- شهادة إدارية بإن الطالبة غير متزوجة.

 

6- عدد 6 صور شخصية وعليها اسم الطالبة.

 

7-صورة بطاقة ولي الأمر.

 

8-ملف التقديم يباع بمقر المعهد.

 

9- دوسية كبسولة للأوراق.

 

10- دمغات [مهن تعليمية + نقابة التمريض]

 

- عنوان التقديم:

معهد القمة للتمريض مركز تدريب المحطات بشمال القاهرة شارع ترعة الإسماعيلية  بجوار محطة شمال القاهرة ، و يتم  شراء كراسة الشروط من اى فرع للبنك الأهلي المصري  بقيمة الكراسة 1000 جنية مصري من خلال رقم الحساب

0083071180137701013

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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