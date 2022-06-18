شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية والقومي لعلوم البحار يرصدان الملوثات للشواطيء بالتقنيات النووية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت هيئة الطاقة الذرية برئاسة الدكتور عمرو الحاج بروتوكول تعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو ذكريا لتنفيذ درسات ومسح بحري للسواحل المصرية لرصد الملوثات باستخدام خبرات هيئة الطاقة الذرية في هذا المجال وخبرات المعهد القومي لعلوم البحار وامكانياته العلمية والبحثية بالاضافة إلى سفن الابحاث التابعة للمعهد وهما اليرموك وسلسبيل.

وأوضحت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم أنه ، شارك في مراسم توقيع البروتوكول من هيئة الطاقة الذرية الدكتور هداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، و الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي، و الدكتورة حنان دياب وكيل شعبة الرقابة الاشعاعية، و مدحت نجيب مدير مكتب رئيس الهيئة، وعدد من المسؤولين بالمعهد القومي لعلوم البحار .

وأكد الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية ، أن الهيئة تقوم بأنشطة بحثية عدة في مجالات الرصد البيئى للملوثات بالشواطيء المصرية ويوجد لديها مشروع تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا المجال، وأن هذا التعاون مع المعهد القومي لعلوم البحار بأمكانياته العلمية والبحثية سيدعم هذا العمل ويساعد في رسم خريطة للملوثات للشواطيء المصرية .

وصرحت الاستاذة الدكتورة نادية هلال رئيس مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي بأن المركز لديه خبرات طويلة في المجال البحثي لرصد الملوثات بأنواعها كما يمتلك معامل حديثة لتحليل وقياس الملوثات بالتقنيات النووية.