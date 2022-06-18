شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى واعتماد وثيقة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد غدا الأحد الاجتماع التاسع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في لوكسمبورج ، برئاسة وزير الخارجية سامح شكري والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط من مصادر أوروبية أن اجتماع مجلس الشراكة سيتطرق إلى العلاقات الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى عدد من الموضوعات والقضايا السياسية.

وستخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، كما سيتطرق الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر إلى القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيعتمد مجلس الشراكة وثيقة أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027 ، والتي ستوجه الشراكة بين الطرفين