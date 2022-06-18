شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفى وجود نقص فى الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء، بشأن وجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية والصيدليات، تواصل المركز مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في الأدوية بالمستشفيات الحكومية أو الصيدليات.

وشددت على توافر كافة الأدوية بشكل طبيعي، سواءً بالمستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية أو الصيدليات، فضلاً عن توافر جميع البدائل للأصناف المختلفة، مُشيرةً إلى أن هناك متابعة مستمرة لموقف توافرها بكافة المستشفيات والوحدات الصحية والصيدليات، وضخ أي كميات إضافية منها في حالة الاحتياج، من خلال التنسيق مع هيئة الدواء المصرية.