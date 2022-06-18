شكرا لقرائتكم خبر عن جهود أمنية لمواجهة "شاومينج" وصفحات الغش قبل امتحانات الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إنه مع اقتراب ماراثون امتحانات الثانوية العامة، تبدأ استعدادات مكثفة لهذه الامتحانات.

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"الخليج 365" أن جروبات الغش تنشط مع دخول الامتحانات، وتداعب مشاعر الطلاب لابتزازهم بالأموال، لافتا إلى أن هناك جهودا أمنية ضخمة لرصد ومتابعة هذه الجروبات وضبط القائمين عليها باستمرار، لا سيما ممن يطلقوا على أنفسهم "شاومينج"، مطالبا الطلاب بعدم الانصياع للقائمين على هذه الجروبات، لا سيما أن التطوير الذي لحق بالثانوية العامة يساهم في التصدي للغش.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، عقد اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس، الأسبوع الماضي، لإعلان التعليمات النهائية الخاصة بأعمال اللجان بامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/ 2022، والتي من المقرر أن تبدأ 20 يونيو الجاري، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور طارق شوقي، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 آلاف و992 طالبا وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات".

وأضاف الوزير، أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدًا بضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.