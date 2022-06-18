شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث الإرشاد الزراعى ينتهى من 14 ندوة إرشادية فى 8 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم معهد بحوث الإرشاد الزراعى والتنمية الريفية وبالتعاون مع معاهد ومعامل مركز البحوث الزراعية ومديريات الزراعة، 14 ندوة إرشادية متنوعة في الإدارات الزراعية والمراكز الإرشادية بمديريات الزراعة.

شارك فى الندوات عدد كبير من المزارعين والمهندسين الزراعيين فى 8 محافظات وهى كفرالشيخز(3)، والاسكندرية (3)، والشرقية(1)، و المنوفية (1)، و الإسماعيلية (1)، و المنيا (2)، وأسيوط (2)، وسوهاج (1)، حيث تم تنفيذ (5) ندوات إرشادية فى مجال التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعي والأمن الغذائي المصرى وسبل التكيف مع آثارها السلبية. منها ندوتان بعنوان "الزراعة الذكية مناخيا ممارسات حتمية للتكيف مع التغيرات المناخية، وتم تنفيذهما في محافظتى سوهاج، وكفر الشيخ، وتضمنت العديد من المحاور منها مفهوم الزراعة الذكية مناخيا واهدافها، وأهمية تطبيق الزراعة الذكية فى القطاع الزراعي، وخطوات الزراعة الذكية وآليات التحول الى الزراعة الذكية، وممارسات إنتاج المحاصيل الذكية مناخيا وممارسات نظم الانتاج المتكاملة كمدخل للزراعة الذكية مناخيا، وممارسات ادارة المياه كمدخل للزراعة الذكية، وممارسات الإدارة المستدامة للتربة والاراضى كمدخل للزراعة الذكية مناخيا.

كما عقدت ندوة بعنوان "التغيرات المناخية وتأثيرها على القطاع الزراعى وطرق الحد من آثارها السلبية" بمديرية الزراعة محافظة أسيوط، تناولت العديد من المحاور منها ماهية التغيرات المناخية. وأسبابها و مصادر غازات الاحتباس الحرارى، والتأثيرات الضارة للتغيرات المناخية على القطاع الزراعى، والجهود المبذولة لتقليل الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وندوة أخرى بعنوان "تحديات الامن الغذائي في ضوء التغيرات المناخية ودور الخدمة الإرشادية الزراعية في الحد من آثارها السلبية"، وتم تنفيذها في مديرية الزراعة بمحافظة الإسماعيلية، وقد تضمن محتوى الندوة المحاور التالية: الأمن الغذائي ( المفهوم ، والمستويات ، الابعاد ، المؤشرات )، الأمن الغذائي وأهداف التنمية المستدامة، والأمن الغذائي والفجوة الغذائية والإكتفاء الذاتي المطلق والنسبي، والأمن الغذائي المصري ، المؤشرات والأرقام ، وعلاقة كل بعد من أبعاده بالعمل البحثي والإرشادي الزراعي، وأهم تحديات تحقيق الأمن الغذائي ، التعرف عليها ورصدها ، والعلاقات البينية، والتغيرات المناخية ( المسببات والأضرار ) وعلاقة ذلك بسلوكيات المزارع المصري، والتحرك في اتجاهين الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ، والتكيف السريع مع آثار التغيرات المناخية.

كما تم تنفيذ ندوة بعنوان "أثر التغيرات المناخية على زراعة بعض محاصيل الخضر ( البطيخ -الكنتالوب) " بالإدارة الزراعية ببلطيم محافظة كفر الشيخ ، وتضمنت كيفية تفادي عيوب تغطية الأرض بالبلاستيك ( الملش) ، والطريقة المثالية لإزالة الأنفاق البلاستيكية وأقلمة النبات مع الجو المكشوف، وكيفية إختيار الصنف المناسب لكل عروة من محصولي البطيخ والكنتالوب، وكيفية التغلب علي مشكلة فشل العقد في ظل الزراعة في درجات الحرارة المنخفضة والمرتفعة، ودور عنصر الكالسيوم في عقد وتزهير محصولي البطيخ والكنتالوب وتفادي الأمراض الناتجة عن نقصه.

- ندوة إرشادية بعنوان" الرى الحديث وترشيدإستخدام المياة لتحقيق التنمية المستدامة " وتم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة أسيوط، وتضمنت: تعظيم الاستفادة من وحدتى الأرض والمياه وزيادة الانتاجية الزراعية، وارتفاع مستوي المعيشة للمزارعين وأهمية التحول للرى الحديث، والفوائد التى تعود على المزارعين، نتيجة هذا التحول، والتوزيع المستقبلي للمياه في مصر، وحصة الفرد السنوية من المياه والأراضي الزراعية لتحقيق التنمية الزراعية.

وتم تنفيذ ندوة إرشادية بعنوان" توعية مربى الثروة الحيوانية بأهمية مراكز تجميع الألبان " وقد تم تنفيذها بمحافظة كفر الشيخ. وتناولت العديد من المحاور منها: أهمية تواجد مراكز التجميع بالقرية، وتوعية المزارعين بأهمية استخدام الأعلاف المركزة لإنتاج لبن صحى، وتوعية المزارعين بإختيار سلالات الماشية عالية الإدرار، وأهمية نظافة اللبن الحليب وخلو اللبن من أى إضافات، والإهتمام بسرعة علاج الماشية التى تصاب بإلتهاب الضرع.

وكذلك ندوة إرشادية بعنوان" المواصفات القياسية لعمليات التسويق والتصدير للحاصلات الزراعية " وتم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية ، وتناولت العديد من المحاور منها: المواصفات القياسية لعمليات التسويق والتصدير للمحاصيل البطاطس والخرشوف مع توضيح مظاهر الجودة فى الثمار، وانواع النباتات التي يتم تصديرها للخارج والبلاد التى بصدر اليها، والمواصفات القياسية للنباتات التى يتم تصديرها منذ بداية عمليات الحصاد والفرز والتعبئة والنقل والتبريد حتى الوصول الى البلاد المستوردة، ونظرة عامة عن مستقبل تصدير الحاصلات الزراعية فى مصر.

وندوة إرشادية بعنوان "توعية الزراع بأهمية التعاقدات التسويقية لمحصول فول الصويا"، وقد تم تنفيذها بقرية الأشمونيين مركز ملوى بمحافظة المنيا، وتضمنت: تعريف الزراع بأهمية التعاقد لمحصول فول الصويا، وكيفية التعاقد فى محصول فول الصويا، وشروط التعاقد بين الطرفين، وتعريف الزراع كيفية وطرق الحماية من جشع التجار، وتعريف الزراع بأهمية فول الصويا كمحصول يستخرج منه الزيت وكعلف للحيوان ويدخل فى الأغذية، إضافة إلى تعريف الزراع بالمعاملات الخاصة بالمحصول.

وعقد ندوة إرشادية بعنوان "ذبابة الفاكهة (الأعراض وسبل المكافحة ) "وتم تنفيذها بالإدارة الزراعية بأبو حماد محافظة الشرقية، وتناولت مقدمة عامة عن ذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ وكيفية التفرقة بينهم، و دورة حياة كل منهم، وطريقة وضع المصائد للذبابتين، وطرق الوقاية من الذبابتين، وطرق التخلص من الثمار المصابة نهائيا للوقاية الكاملة للمحصول.

وندوة إرشادية بعنوان "زيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية لتحسين مستوى معيشة الريفيين"، وتم تنفيذها في مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، وقد تضمنت عدة محاور منها: مفهوم القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وأسباب الإهتمام بالقيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، والمردود الإقتصادى والإجتماعى والبيئى لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل الزراعية، وامثلة للقيمة المضافة لبعض المخاصيل الزراعية.

وندوة إرشادية بعنوان "ريادة الأعمال فى المناطق الريفية"، وقد تم تنفيذها بمركز مطاى بمحافظة المنيا، وقد تضمن محتوى الندوة المحاور التالية :معني ريادة الأعمال، وخصائص الرياديين والتنمية المستدامة وأبعادها، وريادة الأعمال والتنمية الريفية المستدامة، وكيفية استخدام ريادة الأعمال لتحقيق التنمية الريفية المستدامة في مصر، وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وتنفيذ ندوة إرشادية بعنوان "توعية الريفيات بالحد من الهدر الغذائى المنزلى .. بالإدارة الزراعية بالمعمورة بمحافظة الإسكندرية، وقد تضمنت العديد من المحاور منها: تعريف الهدر الغذائي، و تأثير وأضرار الهدر الغذائى على النواحى الإقتصادية والبيئية والصحية، و الهدر الغذائى فى الدول العربية وفى مصر، وأثر بعض العادات والسلوكيات فى زيادة الهدر الغذائي، ودور السيدات الريفيات فى الحد من الهدر الغذائى المنزلى.

وتنظيم ندوة إرشادية بعنوان" الممارسات الزراعة اللازمة لزراعة عيش الغراب المحارى كمشروع صغير لزيادة دخل الأسرة الريفية " وقد تم تنفيذها بمديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، وقد تضمنت الأهمية الصحية والغذائية والاقتصادية لعيش الغراب، والمناخ المناسب لنموه، و كيفية تجهيز المكان للزراعة، والأجهزة والأدوات المستخدمة، وطريقة زراعة المشروم ، وفترة الحضانة، و فترة الرعاية (الرى- التهوية - الإضاءة - درجة الحرارة ).

تأتى هذه الندوات ضمن سلسلة الأنشطة الإرشادية والتدريبية المكثفة التى يقوم بها المعهد في الفترة الحالية بهدف تنمية معارف ومهارات المزارعين والمهندسين الزراعيين فى مختلف الأنشطة الزراعية، وسبل تنمية الدخل في القطاع الريفى فى ضوء المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ".