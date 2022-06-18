التموين: استمرار إنتاج السكر من البنجر والمخزون الاستراتيجى يتجاوز 6 أشهر

القاهرة - سامية سيد - تواصل شركة الدلتا للسكر إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنتاج السكر المحلى من محصول بنجر السكر، حيث تستلم الشركة المحصول من المزارعين وصرف العديد من الحوافز وآخرها علاوة إضافية بقيمة 75 جنيها عن كل طن، ويتم التسليم بجداول منظمة لمنع التكدس وذلك فى إطار حرص الوزارة بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع الغذائية والأساسية وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية .

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، شركات بنجر السكر باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أولا بأول، وانتظام إنتاج السكر المحلى وطرحه للمواطنين سواء من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية أو بطاقات التموين وكذلك فى الأسواق، لافتا إلى ارتفاع مخزون السكر لأكثر من 6 أشهر، كما أن إنتاج السكر المحلى من البنجر والقصب سيعزز من المخزون الاستراتيجي لسلعة السكر بما يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة فى ظل توفير كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع طوال الوقت .

وأكد الوزير على توفير كافة السلع الغذائية وطرحها للمواطنين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما يتم أيضا توفير وصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات المستفيدين من منظومة الدعم على مستوى الجمهورية.

وصرح الدكتور أحمد أبو اليزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر، إحدى شركات وزارة التموين أن مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ يواصل استلام محصول البنجر من المزارعين لإنتاج السكر المحلى من البنجر ،وتم استلام ما يقرب من مليون و870 ألف طن بنجر وإنتاج ما يقرب من 252 ألف طن سكر أبيض سائب وكذلك إنتاج 98 ألف طن مولاس، و116 ألف طن "لب البنجر" حتى الآن الذى يستخدم فى صناعة الأعلاف ،لافتا إلى أن شركة الدلتا للسكر إحدى الشركات القومية فى صناعة السكر من البنجر وإنها تساهم فى منظومة التطوير من خلال التقنيات الحديثة فى زراعة البنجر لافتا الى ان الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع معدلات انتاج السكر المحلى من البنجر يوميا كما وجه الوزير باستمرار استلام محصول البنجر من المزارعين حتى نهاية موسم الحصاد وسداد مستحقاتهم أولا بأول.

وفى نفس السياق، أجرى "أبو اليزيد " جولة ميدانية والمرور على خطوط الانتاج بمصانع الشركة بمحافظة كفر الشيخ للاطمئنان على انتظام العمل وإنتاج السكر من البنجر بالورديات" الصباحية والمسائية " بداية من استلام البنجر على الموازين مرورا بمعمل الاستقبال و أفران الجير وعنبر الغسيل وغرفة التحكم الآلى ،حتى نهاية العمليات الصناعية بعنبر تعبئة السكر.

‏ ويأتى ذلك فى الوقت الذى افتتح فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية أعمال تطوير وتحديث مصنع شركة الدلتا للسكر بمحافظة كفر الشيخ منذ أكثر من عامين بعد رفع كفاءة طاقة تشغيل المصنع من 14 ألف طن بنجر إلى 20 ألف طن بنجر يوميا وإنتاج اكثر من 3 آلاف طن سكر يوميا، كما افتتح الوزير محطة معالجة مخلفات الصرف الصناعى للمصانع والتى تعد أكبر وأول محطة صرف صناعى تعمل بتكنولوجيا المعالجة البيولوجية حيث تعالج مياه الصرف الصناعى لحماية البيئة من التلوث المتوقع وقوعه نتيجة صرف هذه المياه بما تحتويه من تلوثات وكذلك الحفاظ على نوعية مياه المصرف التى تصب فيه المياه المعالجة حيث تم رفع طاقة تشغيل المحطة إلى 7 آلاف و209 أمتار مكعب يوميًا بما يتناسب مع طاقة تشغيل المصنع.