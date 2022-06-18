شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة اختيار القيادات تعقد اليوم مقابلات مع 4 مرشحين لرئاسة جامعة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم السبت ، المقابلات الشخصية للمتقدمين على رئاسة جامعة أسيوط وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة المرشحين فى البرامج وفقا للمعايير الاسترشادية التى وضعتها اللجنة.

ويتنافس على منصب رئيس جامعة أسيوط بحسب القائمة النهائية 4 مرشحين للمنصب وهم، الدكتور أحمد محمد كمال المنشاوى والدكتور شحاتة غريب شلقامى، والدكتور نوبى محمد حسن عبد الرحيم، والدكتورة مها كامل غانم.