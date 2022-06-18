شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت يستعرض تقريرا عن أعمال مركز خدمات جامعة القاهرة لدعم الطلاب ذوى الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة جيهان المنياوي عميدة كلية العلاج الطبيعي ومسؤول ملف الإعاقة بالجامعة، حول إنجازات وأعمال مركز خدمات ودعم ذوي الإعاقة منذ افتتاحه في يناير 2022 وحتى الآن، وذلك في إطار رؤية الجامعة لتحقيق مبدأ دمج الطلاب ذوي القدرات الخاصة في المجتمع الجامعي وتأهيلهم للمشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.

وجاء في التقرير أن المركز يساهم بفعالية في تنفيذ خطة الجامعة فيما يتعلق بالتحول الرقمي، وتطوير المستوى التعليمي والأكاديمي للطلاب، وتذليل كافة المعوقات التي قد تعترض الطلاب ذوي الإعاقة البصرية والسمعية أثناء العملية التعليمية، حيث تم عقد العديد من التدريبات لهم على تقنيات التكنولوجيا الحديثة، ومهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي، وضبط إعدادات أجهزة اللاب توب أو التابلت واستخدامها في عملية التعلم.

وأوضح التقرير بدء مركز خدمات ودعم ذوى الإعاقة في نشر ثقافة استخدام لغة الإشارة سواء في المجتمع الجامعي أو غير الجامعي، والتواصل الإيجابي والبناء مع الطلاب ذوي الإعاقة السمعية داخل الحرم الجامعي، وتيسير التواصل الفعال لذوي الإعاقة السمعية مع مقدمي الخدمات الطبية المختلفة، حيث تم عقد عدد من ورش العمل بعنوان "أساسيات لغة الإشارة" لطلاب كليات التربية النوعية، والتربية للطفولة المبكرة، والاقتصاد والعلوم الساسية، والآداب، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان.

واستعرض التقرير، نجاح المركز في تطوير الخدمات المقدمة للطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة من حيث تحديث قواعد البيانات الخاصة بهم، وترشيح منسق بكل كلية مختص بشؤون الطلاب ذوى الإعاقة، كما تم تطوير البنية التحتية التي تساعدهم.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن المركز قام بدور في تهيئة الطلاب ذوي الإعاقة لمتطلبات سوق العمل الحديثة، من خلال تنظيم كلية الإعلام ندوة للطلاب ذوي الإعاقة بعنوان "أهمية التسويق الالكتروني"، بالإضافة إلى استقبال الطلاب والإداريين المترددين على المركز من ذوي الإعاقة وتعريفهم به وبالخدمات المقدمة، ومعرفة متطلباتهم والمشكلات التي قد تواجههم والعمل على حلها. بالإضافة إلى المساهمة في خدمات المجتمع غير الجامعي من ذوي الإعاقة، حيث تمت الاستعانة بمترجم الإشارة المعتمد لدى المركز للقيام بأعمال الترجمة الفورية الخاصة بلغة الإشارة في قضيتين بمحافظة الفيوم.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الى التوسع في تقديم خدمات المركز، واستكمال تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مع التوسع في تقديم خدماته إلى المجتمع الخارجي والتعاون مع الجهات ذات الاهتمام في تقديم خدمات مشتركة، علاوة على المشاركة في القوافل المجتمعية التي تقوم بها الجامعة.