شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. خطوات الإجابة فى البابل شيت بالامتحانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
- يجب على الطالب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.
- على الطالب أن يقوم باستبدال ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.
- يجب على الطالب أن يقوم بملء بياناته بشكل صحيح.
- عند اختيار الإجابة الصحيحة يقوم بتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار بورقة البابل شيت.
- على الطالب أن يتأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.
- التأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.
- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector.
- إذا رغب الطالب فى تغيير إجابته يقوم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم يظلل الدائرة الأخرى.
- إذا تم الشطب بأي طرقة أخرى على الإجابة فلن تحتسب الدرجة.
- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة.
- لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا.
ـ على الطالب أن يقوم بتسليم مجلدات مفاهيم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الأعوام التالية.
ـ لا تجاوب داخل كراسة الأسئلة إنما الإجابة تكون داخل البابل شيت.