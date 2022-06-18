شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية.. خطوات الإجابة فى البابل شيت بالامتحانات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2022، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطوات وضوابط تعامل طلاب الثانوية العامة والإجابة فى ورقة البابل شيت بالامتحانات على النحو التالى:

- يجب على الطالب قراءة التعليمات الخاصة بالامتحان بعناية.

- على الطالب أن يقوم باستبدال ورقة الإجابة إذا كانت تالفة.

- يجب على الطالب أن يقوم بملء بياناته بشكل صحيح.

- عند اختيار الإجابة الصحيحة يقوم بتظليل الدائرة بشكل كامل داخل الإطار بورقة البابل شيت.

- على الطالب أن يتأكد من تطابق رقم السؤال مع ورقة الأسئلة.

- التأكد من الكتابة بالقلم الجاف الأزرق.

- لا يجوز استخدام مزيل الكتابة corrector.

- إذا رغب الطالب فى تغيير إجابته يقوم بوضع علامة × على الدائرة الخطأ ثم يظلل الدائرة الأخرى.

- إذا تم الشطب بأي طرقة أخرى على الإجابة فلن تحتسب الدرجة.

- لا يصح اختيار أكثر من إجابة واحدة.

- لا يجوز الكتابة على مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة مطلقا.

ـ على الطالب أن يقوم بتسليم مجلدات مفاهيم الخاصة بامتحانات الثانوية العامة إلى المدرسة نهاية الامتحانات للاستخدام في الأعوام التالية.

ـ لا تجاوب داخل كراسة الأسئلة إنما الإجابة تكون داخل البابل شيت.