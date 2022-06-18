شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم تشغيل قطارات من القاهرة إلى مرسى مطروح والعكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ هيئة السكة الحديد، اليوم السبت، تشغيل قطارات بخط القاهرة / مرسى مطروح، ويستمر التشغيل حتى صدور تعليمات اخرى، وذلك فى إطار استعدادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر لموسم الصيف وتنشيط السياحة الداخلية بمحافظة مرسى مطروح.

ومواعيد القطارات على خط القاهرة مرسى مطروح، كالآتى:

أولاً : يوم السبت الموافق 18 / 6 / 2022 :

1- تشغيل قطار 773 / 772 على أن يقوم من القاهرة الساعة 23.35 ويصل مرسى مطروح الساعة 07.00 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً بالتركيب التالى [ 4 عربات نوم + 1 عربة أولى مكيفة أسبانى + 1 عربة بوفية ثانية مكيفة أسبانى + 4 عربات ثانية مكيفة أسبانى + 1 عربة قوى ].

2- تشغيل قطار939 / 940 ثالثة مكيفة على أن يقوم من القاهرة الساعة 05.50 ويصل مرسى مطروح الساعة 13.40 ويستمر تشغيله يوميا ً كالجدول المرفق بتركيب [ 1 عربة قوى + 5 عربات ثالثة مكيفة + 1 عربة ( وقاية ) ].

ثانياً : يوم الأحد الموافق 19 / 6 / 2022 :

1- تشغيل قطار 775 / 774 على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 22.00 ويصل القاهرة الساعة 05.15 اليوم التالى ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 773 أعلاه .

2- تشغيل قطار 943 / 942 ثالثة مكيفة على أن يقوم من مرسى مطروح الساعة 16.25 ويصل القاهرة الساعة 23.40 ويستمر تشغيله يومياً كالجدول المرفق بنفس تركيب قطار 940 أعلاه .