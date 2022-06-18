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96 % من القراء يؤيدون مطالب تغليظ عقوبة المتورطين فى جرائم النصب على عملاء البنوك

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم النصب على عملاء البنوك؟، أيد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم النصب على عملاء البنوك.

 

وأيد 96 % من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم النصب على عملاء البنوك، بينما عارض 4 % من القراء مطالب تغليظ عقوبة المتورطين في جرائم النصب على عملاء البنوك.

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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