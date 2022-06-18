شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا محطة قطارات الصعيد بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة النقل إنشاء محطة قطارات الصعيد في الجيزة، والتي تعمل على خدمة المواطنين في الصعيد، وفى النقاط التالية نستعرض اهم مواصفات المحطة الجديدة.

ـ المحطة ستكون مكيفة الهواء في كافة طوابقها وبها خدمة واي فاي.

ـ مكان المحطة هو التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر، ويكون منها السد العالي – الإسكندرية – إمبابة – المناشي- القباري.

ـ يوجد وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة، فيما تعتمد على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها.

ـ موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة.

ـ المحطة ستكون ذكية تبادلية ذات طابع فرعوني.

ـ المحطة تضم العديد من الخدمات ويوجد بها شاشات إرشادية للراكب.

ـ يوجد بوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة.

ـ محطة القطار تقع في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة