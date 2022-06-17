شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توضح كيفية توزيع درجات امتحان الفصلين الدراسيين للثانوى العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتائج الصفين الأول والثاني الثانوى، قائلا: الفصل الدراسي الأول 50 درجة و15 درجة للامتحان المقالى 30% من الأسئلة للترم الثانى وكانت مسئولية المدرسة، وينحصر دور الوزارة على 70% بالترم الثانى بواقع 35 درجة للامتحان الإلكترونى تم تصحيحه من قبل الوزارة بدون تدخل عنصرى بشرى وتقوم المدارس بجمع وإعلان النتائج بشكل لا مركزي.

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه لم يصدر أية تعليمات بسحب نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وإنما كانت توصياته بمراجعة و تدقيق النتيجة.

وناشد مدير المديرية أولياء الأمور والجمهور تحري المعلومات من مصدرها وعدم اتباع الشائعات مؤكدا علي حرصه علي صالح أبنائنا الطلبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت أنه يتم إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى وفق الكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2022، والذى أكد أنه تشكل لجنة من معلمى المواد لتقدير أوراق الإجابة بكل مادة على أن تعلن نتيجة الطالب فى صورة تقديرات من 85 إلى 100" ممتاز ومن 65 لأقل من 85 جيد جدا، وأقل من 50 ضعيف.

وحددت الوزارة آلية النجاح فى الصفين الأول والثانى الثانوى العام ، موضحة أنه إذا حصل الطالب على 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سيكون ناجحا فيها، وإذا حصل الطالب على أقل من 50% من درجات المادة في مجموع الترمين سوف يتاح له دخول امتحانات الدور الثانى، كما شددت الوزارة على المدارس بأن أي طالب تحرر له محضر لأنه لم يتمكن من أداء الامتحان الإلكتروني في أي مادة في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي لأسباب تقنية، سيعتبر اجتاز، لتعرضه لمشكلة تقنية خارجة عن إرادته.