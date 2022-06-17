عمومية الأطباء البيطريين تُرسل برقية للرئيس لدعم تطوير الثروة الحيوانية

القاهرة - سامية سيد - أرسل الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، نائب رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، رئيس الاتحاد العام للأطباء البيطريين العرب، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسى، باسم الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، والتى انعقدت اليوم، الجمعة 17-6-2022، جاء فى نصها:

يطيب لنا نحن الأطباء البيطريين فى ربوع وطننا الحبيب أن نعرب لفخامتكم عن خالص تقديرنا وإحترامنا للجهود الجبارة المبذولة فى سبيل رفعة وتقدم مصرنا الحبيبة وخاصة مبادرة حياة كريمة التى تهدف لتطوير الريف المصري.

وأننا ندعم ونساند فخامتكم فيما طرحتموه من رؤية رائعة لتطوير الثروة الحيوانية ومضاعفة الناتج القومى منها ( لحوم بأنواعها – ألبان ) بما يعظم الإنتاجية مع تقليل التكلفة مما يتيح هذه السلع بسعر يتناسب مع قدرات المواطن المصرى ويقلل من الفجوة الغذائية وما ينتج عنها من استنزاف لموارد الدولة من العملة الأجنبية.

"باسم الجمعية العمومية للنقابة العامة للأطباء البيطريين نعلن لفخامتكم عن دعمنا الكامل وتسخير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لتأهيل الكوادر الطبية بشكل كامل، حيث ان النقابة بمواردها تستطيع من خلال مراكزها العلمية بالمحافظات تأهيل وتدريب المتخصصين فى التعامل مع هذه السلالات الجديدة للمساهمة فى إحداث نقلة نوعية فى الكفاءة الإنتاجية لرؤوس الماشية المملوكة لدى صغار المربيين والمزارعين ومن ثم تكون هذه الكوادر مؤهلة تماما للقيام بدورها الوطنى فى سبيل تحقيق رؤية وحلم فخامتكم، الذى تريدون من خلاله وضع مصر فى مصاف الدول العظمى والمكانة التى تليق بها فى مقدمة الصفوف".