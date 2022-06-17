طيارو مصر للطيران ينظمون ممرا شرفيا احتفاءً بطيار لبلوغه سن التقاعد.. صور

القاهرة - سامية سيد - نظم عدد من طيارى مصر للطيران وقطاع العمليات، بمطار القاهرة الدولى، ممرَا شرفيَا تكريمًا للطيار فخرى تويج، احتفاءً بأخر رحلة طيران له بعد بلوغه سن التقاعد 65 عامًا، وذلك تقديرًا لمسيرته المهنية الحافلة.

وحرص أفراد طاقم رحلة نيويورك، التى كان يقودها "كابتن تويج"، على مشاركة ركاب الطائرة، تهنئته بأخر رحلة طيران له عبر النداء الداخلى بالطائرة، معربين عن مشاعرهم الطيبة نحو قائدهم الذى أعطاهم من خبرته الكبيرة طوال فترة عمله، كما قامت أيضا إدارة مطار جون كنيدى بنيويورك بالاحتفال بالطيار قبل إقلاع الرحلة وتهنئته برسالة صوتية عبر برج المراقبة.

وعند وصول رحلته فى العودة إلى مطار القاهرة، حرص ضباط المراقبة الجوية بمطار القاهرة، تهنئة الطيار المصرى “كابتن تويج”، عبر رسالة صوتية، قدموا خلالها التحية بأخر رحلة، متمنين له التوفيق فى حياته القادمة

تجدر الإشارة إلى أن الطيار فخرى تويج، يعمل قائدًا على طراز بوينج B777، قام بإتمام رحلته المهنية بالشركة الوطنية مصر للطيران وبلوغه 65 عاما، أمس الخميس، وعقب وصوله مطار القاهرة بعد عودته من أخر رحلة قادها إلى نيويورك، استقبله بمودة تلقائية عدد من كبار قائدى الطرازات وطيارى مصر للطيران وقطاع العمليات الجوية، حيث اصطفوا فى ممر شرفى وقدموا له الورود والهدايا التذكارية تقديراً منهم لمشواره المهنى الحافل.

من جانبه أعرب الطيار فخرى تويج عن سعادته، باحتفاء زملاؤه من أفراد الركب الطائر، بأخر رحلة له، متمنيا لهم النجاح فى حياتهم القادمة والتوفيق للشركة الوطنية مصر للطيران.