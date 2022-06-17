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الخليج 365:"بناء الإنسان المصرى..مشروع الجمهورية الجديدة"

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان " بناء الإنسان المصرى.. مشروع الجمهورية الجديدة"، وفيه: التخطيط: الدولة توجه ما يزيد على 1.88 تريليون جنيه لبناء الإنسان.. 572 مليارا على قطاع الصحة.. 52.4 مليار لهيئة الأبنية التعليمية ونصيب محافظات الصعيد 34% .. 309 مليارات استثمارات حكومية فى قطاع الخدمات الشبابية 05 والثقافية.. إنشاء 4050 ملعبا خماسيا وقانونيا.. وتطوير وإنشاء 8 مدن شبابية.

 

وداخل العدد ـ الرئيس السيسى: نسعى لوضع مصر فى  المركز الأول لجذب الاستثمارات فى أفريقيا.

 

ـ الحكومة تنفى محاولات اختطاف فتيات بالمواصلات العامة عن طريق تخديرهن بإبرة.

 

ـ "فيفا" يوثق رحلة محمد صلاح من نجريج إلى العاملية.

 

ـ صادرات منتجات البترول تتجاوز مليار دولار فى شهر واحد بزيادة 128%.

 

ـ صندوق التنمية المحلية يمول 3189 مشروعا صغيرا باستثمارات 6.36 مليون جنيه.

 


الخليج 365

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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