شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365:"بناء الإنسان المصرى..مشروع الجمهورية الجديدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 في عدده الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى، تحت عنوان " بناء الإنسان المصرى.. مشروع الجمهورية الجديدة"، وفيه: التخطيط: الدولة توجه ما يزيد على 1.88 تريليون جنيه لبناء الإنسان.. 572 مليارا على قطاع الصحة.. 52.4 مليار لهيئة الأبنية التعليمية ونصيب محافظات الصعيد 34% .. 309 مليارات استثمارات حكومية فى قطاع الخدمات الشبابية 05 والثقافية.. إنشاء 4050 ملعبا خماسيا وقانونيا.. وتطوير وإنشاء 8 مدن شبابية.

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