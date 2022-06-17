شكرا لقرائتكم خبر عن السير مجدي يعقوب يقدم نصائح للمصريين لمنع الاصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مجدي يعقوب رئيس مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة والخاص بإطلاق عقار مبتكر لعلاج ارتفاع الكولسترول الضار المؤدى لأمراض القلب وتصلب الشرايين، ان هذا الدواء قادر على التخلص من الكولسترول الضار فى الجسم باستخدام تقنية غير موجودة من قبل، ولكن يجب تغيير نمط حياتنا بجانب تناول هذا الدواء أيضا، بمنع التدخين والجري يوميا وتناول الطعام الصحي، موضحا إن كل شخص لديه جينات معينة تسبب العديد من الامراض لابد من التعرف عليها منذ الصغر، موضحا إن هناك جينات تؤدى إلى زيادة الكولسترول الضار، والتوصل لعقار مثل هذا يمثل طفرة فى علاج الكولسترول وهو شىء مفرح أن نصل لمثل هذا الدواء الذى يؤخذ عن طريق الحقن تحت الجلد، ولكن لابد من منع الدهون فى الطعام مثل السمن ، وممارسة الرياضة أو المشى، والتخلص من الأكل غير الصحي، ولابد من ضبط الوزن.

من جانبه قال الدكتور أشرف رضا أستاذ أمراض القلب بطب المنوفية، إن الأطفال يجب أن يتم عمل خريطة جينية لهم لقياس مستوى الدهون، لأن الاصابة بالدهون للمصريين تصيبهم فى سن اقل فى العمر عن دول العالم، موضحا أن 17% من المرضى الذين يدخلون الرعاية المركزة يعانون من كولسترول مرتفع او ما يطلق عليه الكولسترول الضار، ولابد من عمل حملة قومية لقياس الكولسترول فى المدارس، وهناك وسائل لمنع الكولسترول بنسبة 85%، موضحا أن 45% من من الوفيات نتيجة أمراض القلب موضحا أن نصف قوائم الانتظار فى مصر كانت لأمراض القلب ونصف المبالغ المخصصة وجهت لعمليات القلب فى حين أن 80% من العلميات كان يمكن منعها، موضحا أن 60% من مرضى الأزمات القلبية تصيب المصريين فى سن مبكر.



1 (1)



1 (2)