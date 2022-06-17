شكرا لقرائتكم خبر عن وفد المتدربين الأفارقة يزور مقر مكتب إقليم شمال إفريقيا لمنظمة المدن.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لليوم السادس على التوالى، استمرت فعاليات النسخة الثانية من البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية، والتي تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية المصرية خلال الفترة 12-22 يونيو الجارى.

وتنفيذا لتوجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بتعزيز البرنامج التدريبى للمشاركين الأفارقة بجولات وزيارات ميدانية توضح رؤية ودور مصر في دعم الأشقاء الأفارقة، وتسخير كافة مقدراتها ومواردها لخدمة قضايا القارة السمراء، تم اليوم تنظيم زيارة ميدانية لفريق المتدربين الأفارقة إلى مقر مكتب إقليم شمال أفريقيا التابع لمنظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية بحي النزهة.

وكان في استقبال وفد المتدربين الأفارقة السفير محمد حجازى مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولى ورئيس المكتب واللواء يحيى الأدهم رئيس حى النزهة، حيث قام المتدربون بجولة تفقدية بمقر المكتب الذى تم تدشينه منذ عام سابق، والذى يعد دليلاً جديداً على التزام مصر نحو القارة الأفريقية، وامتداد لأواصر الشراكة التي رعاها ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووضع كل إمكانات الدولة المصرية في خدمة قارتنا الأفريقية، وهو ما أكده السفير حجازى في كلمته الترحيبية بالزائرين الأفارقة، مشيراً إلى الخلفية الزمنية لاستضافة مصر للمقر وما تم تقديمه من تسهيلات لتوفير المقر اللائق والمجهز لخدمة أهداف المنظمة والإضافة إلى رصيد مصر الأفريقى، مستعرضاً أهم الأنشطة والبرامج والفعاليات والمؤتمرات التي شارك فيها المكتب على مدار عام كامل، ومتناولاً بالتفاصيل أهم التحديات التي تواجه المدن والمحليات الأفريقية وعلى رأسها خفض معدلات الفقر والبطالة وانخفاض الدخول، والعشوائيات، وعدم الإدارة الجيدة للمخلفات الصلبة، وتلوث الماء والهواء، شبكات الطرق ووسائل النقل ونظم الصرف غير الآدمية، والتغير المناخى، وأخيراً تداعيات جائحة كورونا.

كما ألقى السفير حجازي الضوء على جهود مواجهة هذه التحديات على المستوى الافريقى من خلال تعزيز التعاون بين دول الجنوب وحشد كافة الموارد المتاحة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وتحسين إدارة الأصول والأملاك، التوجه نحو المدن الذكية والاقتصاد الأخضر، مؤكداً في ختام كلمته أن المقر بالرغم أنه يقوم بالإشراف على نشاط عمل المنظمة في إقليم شمال أفريقيا إلا أنه مفتوح دائما أمام كافة القيادات والكوادر المحلية في كافة أنحاء القارة السمراء في إطار حرص المكتب على التواصل الدائم مع المكاتب الإقليمية الأخرى في أنحاء القارة.

ومن جانبه، رحب اللواء يحيى الأدهم بوفد المتدربين الافارقة، ونقل اليهم تحيات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مؤكداً أن المحافظة وحى النزهة قد أوفوا بما تعهدت به مصر بتوفير كافة السبل وإتاحة أفضل الأماكن لإقامة المقر الإقليمي عن إقليم الشمال الإفريقي (نارو) في إطار إدراك أهمية المقر كأحد روافد العمل الافريقى المحلى المشترك متمنياً للمتدربين الافارقة طيب الإقامة في القاهرة خلال فترة التدريب.

واختتمت الزيارة الميدانية بحفل استقبال أقامه المكتب بمناسبة مرور عام على افتتاحه في 17 يونيو 2021.